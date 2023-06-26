ضبط 57 مخالفة تموينية بالأسواق والمخابز بالدقهلية

كشف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن قيام المديرية بشن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية في مختلف الإدارات التابعة للمديرية، وجرى ضبط 57 مخالفة تموينية في حملات رقابية اليوم الاثنين 26 يونيو

تكثيف الحملات المرورية في الأسواق والمخابز بالدقهلية

وأضاف السيد دايرة، أن الحملات التموينية جاءت بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين.

ضبط 57 مخالفة تموينية بالدقهلية

وأوضح أن الحملات المجمعة بالمديرية جاءت من خلال إدارة الرقابة التموينية والتجارية والإدارات التالية «جمصة ،نبروه، تمي الأمديد»، وأسفرت الحملات المشكلة عن ضبط 57 مخالفة تموينية جاءت كالآتي:

-2 محضر تجميع بطاقات بعدد 706 بطاقة، و2 محضر عدم إعطاء بون صرف.

-2 محضر عدم وجود سجل تفتيش و2 محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية.

-محضر توقف عن الإنتاج، ومحضر عدم وجود قائمة بيانات.

8 محاضر تصرف فى دقيق بقيمة 64 شيكارة، و5 محاضر عدم مطابقة للمواصفات.

-14 محضرا نقص وزن مابين 9 -18 جم، و10 محاضر عدم إعلان عن الأسعار

-5 محاضر عدم وجود شهادة صحية، و2 محضر ذبح خارج السلخانة.

-محضر غش تجاري، ومحضر عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية بدال تمويني.

-عدد 1 محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية بدال تمويني.

وأضاف أنه جري التحفظ على 35 كيلو لحم بلدي، و84 لحوم طيور، و15 زجاجة كاتشب، 4 علب بسكويت، 15 كيس قهوة».

وأكد «دايرة» استمرار مديرية التموين بالدقهلية بشن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية في مختلف الإدارات التابعة للمديرية قبل وأثناء عيد الأضحى المبارك للحفاظ على صحة المواطنين والدعم المقدم من الدولة للمواطنين