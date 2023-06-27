فتح باب التحويل الإلكتروني بين مدارس القاهرة 1 يوليو.. اعرف الشروط

أعلنت محافظة القاهرة عن طريق مديرية التعليم أنه بداية من السبت المقبل الموافق 1 يوليو سيتم فتح باب التحويلات لطلاب المدارس للعام الدراسى 2023-2024 بين الإدارات التعليمية والمحافظات والتقديم إلكتروني من هنا.

وأشارت إلى أن كل طلبات التحويل بين المدارس تتم بشكل الكترونى، حيث تتاح تلك الخدمة لجميع مراحل المدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات من الصف الثانى لرياض الأطفال إلى الصف الثالث الثانوى العام ، ويتم استثناء التعليم الخاص والفنى حيث يسمح لهم بالتحويل ورقى، ومن اجراءات التحويلات الإلكترونية بين المدارس بالقاهرة، و شروط التحويل بين المدارس مايلى،

- التحويلات المدرسية تتم إلكترونيا فقط ولا يعتد بالتحويل الورقي.

- صحة البيانات المسجلة مسؤولية ولي الأمر.

- استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة.

ضوابط التحويلات المدرسية

- لا يجوز التقدم بطلب التحويل مرتين.

- حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة.

-على ولي الأمر استكمال إجراءات الطلب والتحويل خلال أسبوع من إعلان النتيجة وإلا يعتبر التحويل لاغيا.

- بالنسبة للتحويل داخل مدارس الإدارة تكون الأولوية للإخوة والأعلى في المجموع طبقا للكثافات.

تعليمات لولي الأمر

- في حالة وجود أي تعديل يرجى التوجه للإدارة المطلوب التحويل إليها.

- اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسؤوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها.

- لا يتم تعديل الرغبات بعد طباعة الاستمارة.

- متابعة النتيجة مسؤولية ولي الأمر من خلال الدخول على الموقع بعد أسبوع من التسجيل لمعرفة النتيجة سواء بعدم قبول الطلب أو لاستكمال الإجراءات النهائية لإتمام الطلب.