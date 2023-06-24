شروط القبول في مدارس ستيم 2023.. اعرفها

بعد إعلان نتائج الشهادة الإعداداية، يرغب العديد من الطلبة وأولياء الأمور في إلحاق أولادهم في مدارس ستيم، فوفقًا للدور الخدمي الذي تحرص جريدة «الوطن» على تقديمه، نوافيكم في السطور التالية، شروط دخول مدارس ستيم 2023.

شروط دخول مدارس ستيم 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الالتحاق بمدارس ستيم 2023، يتطلب توافر عدة شروط، ألا وهي:

- أن يكون الطالب المتقدم مصري الجنسية.

- حصول الطالب على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد، وهي اللغة الإنجليزية أو الرياضيات أو العلوم إذا كان مجموعه أكثر من 98%.

- أن يكون الطالب حاصلًا على أكثر من 95% والدرجة النهائية في مادتين من المواد التي أدى فيها الامتحان اللغة الإنجليزية أو العلوم أو الرياضيات.

- يكون الطالب حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة في التعليم الأساسي للعام الدراسي 2022/2023.

- ألا يزيد عمر المتقدم على 18 عامًا في أكتوبر المقبل لسنة 2023.

- اجتياز اختبارات القبول.

اختبارات القبول للالتحاق بمدارس ستيم

أردفت التربية والتعليم أن اختبار القبول لمدارس المتفوقين «ستيم» مكون من 4 محاور، رياضيات وعلوم ولغة إنجليزية وأسئلة مهارات ذهنية، ويحصل الطالب فيها على درجة تحدد ترتيبه بين الطلاب المتقدمين.

أماكن مدارس ستيم المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أماكن مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا «ستيم»، وتوجد في «الجيزة - القاهرة - الإسكندرية - كفر الشيخ - الدقهلية - الإسماعيلية - البحر الأحمر- أسيوط - الأقصر- الفيوم - الغربية - العبور- الشرقية - بني سويف - قنا - المنيا - سوهاج - سرس الليان بالمنوفية - مدينة السادات بالمنوفية».