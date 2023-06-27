القاهرة تخصص أرقاما لتلقي شكاوى المواطنين خلال أيام عيد الأضحى

مع دخول عيد الأضحى المبارك ، خصصت محافظة القاهرة عددا من الخطوط لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين خلال أيام عيد الأضحى من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين والحد من أى مخالفات والحفاظ على النظافة، حيث أتاحت مديرية الطب البيطرى بالقاهرة أرقام 01550987957 ، و27426993 ، 2742053 فضلا عن رقم الخدمات البيطرية 19561.

وشددت محافظة القاهرة فى تقرير لها، على أن الذبح بالنسبة للأضاحى متاح طوال ايام العيد داخل المجازر الرسمية المرخصة مجانا للجمهور، وأكدت على وجود أرقام تليفونات لغرفة عمليات كل حى بالقاهرة لتلقى الشكاوى والتفاعل معها على الفور من أجل خدمةأفضل للمواطنين وإزالة أى عراقيل أو مخالفات على الفور .

خدمات مجانية

وأوضحت أن المجازر الحكومية تقدم خدمة مجانية بالكشف على الحيوان قبل الذبح والكشف على اللحوم ، كما تم منع اقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق سواء للمواطنين أو محلات الجزارة حفاظا على البيئة وعدم اعاقة المارة مشدداً واتخاذ اجراء عاجل ضد المخالفين .

رفع الاستعداد بهيئة االنظافة

وشددت على هيئة نظافة وتجميل القاهرة بالعمل على مدار 24 ساعة لإزالة أى تراكمات أو مخلفات على الفور وإزالة مخلفات الذبح من الشوارع وتحرير محاضر بيئة ضد المخالفين.

وأشارت محافظة القاهرة إلى أن عقوبة الذبح في الشوارع أو أمام المنازل تصل للحبس أو الغرامة تصل ل10 آلاف جنيه وفق قانون البيئة رقم ٤ لسنة 94 وقانون النظافة38 لسنة 1967 وتختلف العقوبة وفق حجم المخالفة وتاثيرها على البيئة .