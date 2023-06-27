الناقد محمود قاسم: موسم عيد الأضحى الأفضل على مدار السنوات الأخيرة

قال الناقد محمود قاسم إنَّ موسم عيد الأضحى السينمائي 2023 يعتبر من أفضل المواسم في السنوات الأخيرة، سواء فيما يتعلق بأسماء النجوم المشاركين بأعمال أو مستوى الأعمال نفسها من الناحية الإنتاجية.

وتابع «قاسم» في تصريحات لـ «الوطن»: «نرى مخرجين من مدارس إخراجية مختلفة، ودويتهات فنية للمرة الأولى منها كريم عبدالعزيز مع محمود كريم عبد العزيز في (بيت الروبي)، تامر حسني ودينا الشربيني في (تاج)، بالإضافة إلى أمير كرارة وياسمين صبري التي تعود للسينما بعد فترة من الغياب في فيلم (البعبع)».

محمود قاسم: تامر حسني يواجه تحدي كبير في «تاج».. واسمه عامل جذب كبير للجمهور

وأشار محمود قاسم إلى أن تامر حسني يواجه تحدى كبير من خلال فيلم «تاج» الذي يقدم خلاله دور بطل خارق، خاصة أنَّ قطاع من جمهور الشباب على إطلاع بما يقدم في هوليوود في تلك النوعية من الأفلام، مما يرفع السقف أمامه سواء على مستوى الأداء التمثيلي أو المؤثرات البصرية، مضيفًا : «ولكن وجود اسم تامر حسني سيكون عامل جذب كبير أمام الجمهور».