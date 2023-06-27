مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا بـ500 مليون دولار

قال مسؤولون، إن واشنطن سترسل مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بـ 500 مليون دولار، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «أسوشيتد برس»، الأمريكية.

وفي وقت سابق، أوضح ‏وزير الخارجية الصيني، «تشين قانج»، أن «بكين» ستواصل العمل مع «موسكو» في عالم مضطرب ومتغير، مضيفا أن التعاون مع الجانب الروسي ضرورة لضمان استقرار سلاسل الإنتاج والتوريد العالمية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأكد قانج، ضرورة العمل المشترك مع روسيا بهدف الدفاع عن النظام الدولي والتصدي للهيمنة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبه، أوضح وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن بلاده والصين تقدمان للعالم بديلا للهيمنة الغربية. وكانت ‏نائبة الممثل الروسي الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، ماريا زابولوتسكايا، أشارت في وقت سابق، إلى أن واشنطن تحاول تجنيد الدبلوماسيين الروس.

أستاذ بهارفارد: «كييف» لن تستعيد كل أراضيها في غضون 16 عاما

وفي مقال بصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، قال أستاذ الإدارة العامة في «جامعة هارفارد» جراهام إليسون، إنه في حال لم تحقق أوكرانيا في الأسابيع المقبلة نجاحا، فلن تستعيد «كييف» كل أراضيها في غضون 16 عاما، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ميدانيا، قال مصدر عسكري، إن مقاتلات من طراز «سو 34» دمرت موقع قيادة وتجمّعا لـ الجيش الأوكراني على محور كراسنوليمانسك بمقاطعة دونيتسك، مشيرا إلى توجيه ضربات صاروخية لأكثر من 10 مناطق تمركز القوات.