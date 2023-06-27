الدعاء والوقوف والصلاة على صعيد عرفات.. قصة ركن الحج الأعظم 

ينتظر آلاف الحجاج حول العام يوم عرفة، وهو أحد أهم و أعظم ركن في الحج، إذ يتوافدون الي جبل عرفات ليوم الثلاثاء في التاسع من شهر ذي الحجة، للوقوف عليه والدعاء والصلاة ومن فاته عرفة فاته الحج.

توافد الحجاج إلى صعيد عرفات

وتوجه حجاج بيت الله الحرام بالمملكة العربية السعودية خلال موسم الحج إلى صعيد عرفات في وقت واحد، لأداء صلاة الظهر والعصر قصراً وجمعاً، اقتداءً بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

وفي هذا السياق تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن يوم عرفة وهو أعظم ركن في الحج ضمن الموضوعات الخدمية التي تقدمها للقارئ بشكل يومي، وهي كالتالي

يوم عرفة

يوم عرفة، يوافق التاسع من شهر ذي الحجة من كل عام، ويُعَد من أفضل الأيام إذ أنه ضمن العشر الأوائل من ذي الحجة.

ويقف حجاج بيت الله الحرام كل عام على جبل عرفات، إذ أن الوقوف بعرفات، هو أعظم أركان الحج.

ويقع جبل عرفات شرق مكة المكرمة على الطريق الذي يربط بينها وبين الطائف بنحو 22 كيلومترًا، و10 كيلومترات من مشعر منى و6 كيلومترًا من مزدلفة.

هو الركن الوحيد من مناسك الحج الذي يقع خارج الحرم المكي، وهو عبارة عن سهل منبسط يتميز بوجود جبل عرفات المعروف بجبل الرحمة الذي يبلغ ارتفاعه 30 متراً، يحيط به عددًا من الجبال على شكل قوس ووتره وادي عرنة.

ويوجد علي جبل عرفات مسجد نمرة، الذي خطب فيه و صلى الرسول صلاة الله عليه وسلم صلاة الظهر والعصر قصرًا وجمعًا.