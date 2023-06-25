«الثقافة» تعتمد برنامج فعاليات وأنشطة قطاعات الوزارة في عيد ‏الأضحى

اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، برنامج ‏الفعاليات ‏والأنشطة الثقافية والفنية، التي تُقدمها قطاعات وزارة الثقافة ‏للجمهور بالقاهرة والمحافظات، احتفاءً بعيد الأضحى ‏المبارك‎، والذي يشهد عددًا من المفاجآت، من بينها إقامة فعاليات متعددة بمدينة العريش وعودة الحياة لسيرك العريش، وإقامة كرنفالات فنية متنوعة في المحافظات، بالإضافة إلى أنشطة الأحياء بديل العشوائيات، وأكثر من 14 عرضًا مسرحيًا على مسارح الدولة.

احتفالات الثقافة بعيد الأضحى وذكرى 30 يونيو

ووجهت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، التهنئة لأبناء الشعب ‏المصري والأمة العربية بقدوم عيد الأضحى المبارك، ‏راجية ‏من الله أن يجعلها أيام خير وسعادة على الجميع، مؤكدة ‏حرص ‏وزارة الثقافة بقطاعاتها المتعددة على إضفاء البهجة على ‏الجمهور في أيام عيد الأضحى، من خلال ما تقدمه من ‏أنشطة ‏وفعاليات تستهدف كل شرائح الجمهور.

وأشارت وزيرة الثقافة، إلى أن تزامن الاحتفاء بعيد الأضحى ‏مع ‏احتفالاتنا بثورة الثلاثين من يونيو التي استعاد فيها الوطن ‏هويته ‏الثقافية والحضارية، يُضفي مزيداً من الأهمية على الفعاليات التي يحمل بعضها طابعًا احتفاليًا بذكرى مرور 10 أعوام على ثورة 30 يونيو.

ويتضمن برنامج الاحتفاء بعيد الأضحى، مجموعة متنوعة ‏من ‏الفعاليات تُنظمها قطاعات الوزارة بالمواقع الثقافية ‏المنتشرة ‏بأرجاء الجمهورية، من مسارح ودور عرض سينمائي، ‏وساحات ‏شعبية، وغيرها، وتشمل ما يلي‎-:

دار الأوبرا المصرية

تُقيم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلاً فنياً ‏لفرقة الإنشاد الديني، بقيادة المايسترو عمر فرحات، على مسرح ‏معهد الموسيقى العربية، في الثامنة والنصف مساء الاثنين 26 ‏يونيو‎.‎

ويتضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من المؤلفات ‏الروحانية للإنشاد الديني والابتهالات، منها «فازوا بنيل الأماني ‏للشيخ سيد موسى ، يا رايحين عند النبي - روح الوجود لـ أحمد ‏عبد الله ، عليك صلاة الله لـ فريد الأطرش ، قسماً بنور المصطفى - ‏قم بالليل - إلزم الباب للشيخ محمد عبد الله»، وغيرها.‏

المركز القومي لثقافة الطفل

ويُقدم المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد عبد ‏الحافظ ‏ناصف، مجموعة متنوعة من الفعاليت الثقافية والفنية ‏للأطفال، ‏بالحديقة الثقافية للأطفال، خلال الفترة من 30 يونيو حتى ‏‏3 يوليو ‏‏2023، ابتداءً من الخامسة عصراً.

ويشهد يوم الجمعة 30 يونيو تقديم ورش فنية وطنية ‏احتفالاً ‏بالثورة، تتضمن «تاج علم مصر - قلوب علم مصر - رسم علم ‏مصر ‏على الوجه»، وفقرات وطنية لفريق كورال سلام و‏عروض ‏فريق بنكمل بعض من ذوي الهمم وعروض فريق خيال ‏الظل ‏نتاج ورشة خيال الظل لصون التراث، وعروض وطنية ‏فريق بنات ‏وبس، وعروض فريق كروكي لعرائس الماريونت و‏عرض ‏الأراجوز‎.‎

كما تشمل فعاليات الفترة من 1 حتى 3 يوليو، عددًا من ‏الورش ‏الفنية المتنوعة، والرسم على الوجه، وعروضا ‏لفريق خيال الظل ‏نتاج ورشة خيال الظل لصون التراث، وعروضاً يُقدمها ‏"فريق كروكي ‏لعرائس الماريونت، إضافة لعرض الأراجوز.‏