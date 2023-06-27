ضيوف الرحمن على صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم

بدأ حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح اليوم بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر، حيث يؤدي الحجاج اليوم صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة.

ومع غروب شمس هذا اليوم تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة ويُصلّون فيها المغرب والعشاء ويبيتون فيها حتى فجر غد.

واستقر ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة البالغ عددهم 4951 حاجًا وحاجة من 92 دولة حول العالم في المخيمات بصعيد عرفات الطاهر.

ومن جانب آخر، أعدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مجموعة من "البنرات" تشتمل على كتب علمية ورقمية بأكثر من 40 لغة عالمية، تم عرضها في مراكز وكالة شؤون التوعية الميدانية المنتشرة في أنحاء المسجد الحرام، لتسهل على الحجاج سرعة تحميلها بواسطة الهواتف الذكية بمسح "الباركود" واختيار اللغة المناسبة، إلى جانب تعزيز جودة الخدمة التوعوية العلمية المقدمة لهم وإثراء تجربتهم أثناء رحلة الحج.