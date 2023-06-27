«مواهب الأوبرا» تحتفل بذكرى 30 يونيو على المسرح الكبير.. الجمعة المقبل

تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر احتفالاتها بذكرى ثورة 30 يونيو، حيث يقدم مركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور سامح صابر، حفلا لطلاب فصل كورال الأطفال والشباب، تدريب وقيادة الدكتور محمد عبد الستار، بمشاركة فصل الباليه، تدريب وتصميم رقصات عايشة فؤاد، وذلك في الثامنة والنصف مساء الجمعة 30 يونيو على المسرح الكبير.

برنامج دار الأوبرا

يتضمن برنامج دار الأوبرا المصرية مجموعة من المؤلفات الوطنية الشهيرة التي تدعم روح الانتماء بينها النشيد الوطني، بلد التاريخ، سلم على الشهداء، مصر التي في خاطري، يا أغلى اسم في الوجود، مصر يا أم الدنيا، حبيبتي من ضفايرها، يا حبيبتي يا مصر، احلف بسماها، هنحب مين غيرها، تحيا مصر، طوبة فوق طوبة، الله الله على المستقبل، تعرف تتكلم بلدي، أقوى من الزمن، المصريين أهما، ابن الشهيد، مصريتنا وطنيتنا، إن كان على قلبي، زي ما هي حبها وعلى باب مصر.

يذكر أن دار الأوبرا المصرية اقامت عدة فعاليات احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو شارك بها مختلف فرقها الفنية وتضمنت مجموعة من المؤلفات الغنائية والموسيقية الحماسية.