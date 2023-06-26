مواهب الأوبرا تحتفل بذكرى 30 يونيو على المسرح الكبير الجمعة

تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، احتفالاتها بذكرى ثورة 30 يونيو، حيث يقدّم مركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور سامح صابر، حفلا لطلاب فصل كورال الأطفال والشباب، تدريب وقيادة الدكتور صابر عبدالستار، بمشاركة فصل الباليه، تدريب وتصميم رقصات عائشة فؤاد، وذلك في الثامنة والنصف مساء الجمعة 30 يونيو على المسرح الكبير.

ويتضمن برنامج دار الأوبرا المصرية مجموعة من المؤلفات الوطنية الشهيرة التي تدعم روح الانتماء، ومنها «النشيد الوطني، وبلد التاريخ، وسلم على الشهداء، ومصر التي في خاطري، ويا أغلى اسم في الوجود، ومصر يا أم الدنيا، وحبيبتي من ضفايرها، ويا حبيبتي يا مصر، واحلف بسماها، وهنحب مين غيرها، وتحيا مصر، وطوبة فوق طوبة، والله الله على المستقبل، وتعرف تتكلم بلدي، وأقوى من الزمن، والمصريين أهما، وابن الشهيد، ومصريتنا وطنيتنا، وإن كان على القلب، وزي ما هي حبها، وعلى باب مصر».

فعاليات دار الأوبرا

يذكر أنّ دار الاوبرا المصرية نظمت عدة فعاليات احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو، شارك بها مختلف فرقها الفنية، وتضمنت مجموعة من المؤلفات الغنائية والموسيقية الحماسية.