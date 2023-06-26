يختلف وقت صلاة عيد الأضحى من محافظة لأخرى بين 5 إلى 9 دقائق، وفق حركة الشمس، لذا يوجد فارق بين مواعيد صلاة العيد في محافظات الوجه البحري، عن مواعيدها في وجه قبلي، وفق ما أعلنته هيئة المساحة المصرية، وفي السطور التالية، ترصد «الوطن» متى موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة القاهرة؟.

متى موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة القاهرة؟

أعلنت وزارة الأوقاف، موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة القاهرة، حيث تقام في تمام الساعة 5:47 صباحًا، يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

أماكن صلاة عيد الأضحى في محافظة القاهرة

وخصصت وزارة الأوقاف، عددا كبيرا من مساجد القاهرة والساحات لأداء صلاة عيد الأضحى، كما يلي.

- مسجد السيدة زينب.

- مسجد السيدة نفيسة.

- مسجد النور بالعباسية.

- مسجد آل رشدان بمدينة نصر.

- مسجد الرحمن الرحيم بالعباسية.

- مسجد الخازندارة بشبرا.

- مسجد السلطان حسن.

- الجامع الأزهر.

- مسجد عمرو بن العاص.

- مسجد الحسين.

- مسجد الصديق بشيراتون.