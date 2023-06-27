توقيت صلاة العيد الكبير 2023 فى محافظات ومدن مصر.. نويبع أول مدينة

ساعات قليلة تفصلنا عن توقيت صلاة العيد الكبير 2023 فى محافظات ومدن مصر، وتحرص غالبية الأسرة المصرية على معرفة توقيت صلاة العيد الكبير 2023 في ظل تباين التوقيت بين محافظات ومدن مصر، رغبة منهم في التجمع والاحتشاء لأداء صلاة العيد في الساحات والمساجد.

توقيت صلاة العيد الكبير 2023 فى محافظات ومدن مصر

يختلف توقيت صلاة العيد الكبير 2023 فى محافظات ومدن مصر، وفقا لحساب مساقط الظل وخطوط الطول والعرض في كل مدينة، والذى تحدد حساباتة بدقة هيئة المساحة المصرية، لتحدد موعد الصلاة بين المدن، والذى يختلف بأكثر من 20 دقيقة ما بين محافظات الوجه البحري ومحافظات الوجه القبلي.

خريطة مواعيد صلاة عيد الأضحى 2023 بالمحافظات

تنشر «الوطن» توقيت صلاة العيد الكبير 2023 فى محافظات ومدن مصر، وفقا لهيئة المساحة المصرية، وهى كالتالى:

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الجيزة الساعة 6:22 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في القاهرة الساعة 6:21 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في المنصورة الساعة 6:18 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الإسكندرية الساعة 6:24 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الفيوم الساعة 6:25 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في بنها الساعة 6:21 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في أسيوط الساعة 6:28 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في طنطا الساعة 6:20 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في شبين الكوم الساعة 6:21 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في المنيا الساعة 6:28 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في كفر الشيخ الساعة 6:20 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في أسوان الساعة 6:28 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الغردقة: تبدأ الساعة 6:18 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في سوهاج الساعة 6:28 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الزقازيق الساعة 6:18 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في السلوم الساعة 6:42 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في شلاتين الساعة 6:19 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في بني سويف الساعة 6:24 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الإسماعيلية الساعة 6:16 صباحًا.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في حلايب الساعة 6:17 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في دمياط الساعة 6:16 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في مرسى مطروح الساعة 6:34 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في نويبع الساعة 6:10 صباحًا.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في قنا الساعة 6:24 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الخارجة الساعة 6:36 صباحًا.

نويبع الأول وأبو سمبل أخر مدينة تصلي العيد

تكون أخر مدن مصر في صلاة العيد وفقا لحسابات هيئة المساحة هي مدينة أبو سمبل ويأتي موعد الصلاة في تمام الساعة 6:37 دقيقة صباحا، بينما نويبع أول مدينة تصلي العيد في تمام الساعة 6:10 دقائق صباحا، بفارق 27 دقيقة.