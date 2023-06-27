القبض على المتهمين بسرقة شقة سكنية في مصر القديمة 

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين بتهمة سرقة مبلغ مالي، وهاتف محمول من داخل مسكن أحد الأشخاص بالإكراه بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تمّ بإرشادهما ضبط كل المسروقات المستولى عليها وكذا ضبط سلاح أبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجني عليه اتهمهما بالسرقة.

وجرى ضبط أحد الأشخاص حال استقلاله دراجة نارية دون لوحات معدنية، بدائرة قسم شرطة النزهة، لقيامه بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص بأسلوب الخطف، وبحوزته فرد خرطوش، وطلقة لذات العيار).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر بحيازته للسلاح بقصد الدفاع عن نشاطه كما أضاف بارتكاب عدد 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشاده ضبط الهواتف المستولى عليها لدى (3 أشخاص عملاء سيئ النية) وأمكن ضبطهم، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة