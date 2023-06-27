ضبط 3 قضايا هجرة غير شرعية في حملة أمن المنافذ خلال 24 ساعة 

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها التالي:

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع تم ضبط قضيتين، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط قضيتين، وفي مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ عدد 320 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

أما في مجال ضبط المخالفات المرورية، فتم ضبط 2061 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال الأمن العام تم ضبط 22 قضية، وفي مجال مكافحة جرائم «الهجرة غير الشرعية تم ضبط عدد 3 قضايا قضايا، واتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.