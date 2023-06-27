16 مليون جنيه إجمالي إيرادات فيلم بعد الشر في دور العرض

استطاع فيلم بعد الشر من بطولة على ربيع أن يحقق نجاحاً كبيراً، حيث احتل المرتبة الرابعة بين الأفلام المنافسة بدور العرض .

إجمالي إيرادات فيلم بعد الشر بطولة على ربيع

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إن الفيلم حقق أمس 13 ألف جنيه، ليكون إجمالي إيرادات الفيلم 16 مليون جنيه، وتدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي، وتعتمد الأحداث على شخصية سولي الشاب الذي يقع في كثير ممن الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته بسبب تعويذة سحرية.

أحداث فيلم بعد الشر

في إطار من الخيال والكوميديا، تدور أحداث فيلم بعد الشر حيث يتعرض شاب لأزمات كثيرة بسبب تعويذة سحرية تقلب حياته رأسًا على عقب، وتحدث له مواقف غير متوقعة مع زوجته وفتاة أخرى يدخل معها في علاقة عاطفية.

أبطال فيلم بعد الشر

فيلم بعد الشر بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، ورنا رئيس، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وشيرين، وهالة فاخر، وسليمان عيد، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، إخراج أحمد عبدالوهاب.