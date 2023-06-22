18 ألف جنيه قيمة إيرادات «بعد الشر» في دور العرض أمس

يحقق فيلم «بعد الشر» نجاحًا كبيرًا في دور العرض، إذ حقق 18 ألف جنيه أمس بدور العرض، حسبما أكّد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، في ظل منافسة قوية خاصة بعد طرح فيلم «بيت الروبي».

إجمالي إيرادات فيلم «بعد الشر» لـ علي ربيع

حقق إجمالي فيلم بعد الشر ما يقرب من 16 مليون جنيه، منذ بداية موسم عيد الفطر المبارك، وتدور أحداث فيلم بعد الشر في إطار من الخيال والكوميديا، من خلال شخصية سولي الشاب الذي يقع في كثير ممن الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته بسبب تعويذة سحرية.

أبطال فيلم بعد الشر

المخرج أحمد عبدالوهاب، جمع عدد من الأبطال علي ربيع، وأوس أوس، وعمرو عبدالجليل، وبيومي فؤاد، وميرنا نور الدين، ورنا رئيس، وشيرين، وهالة فاخر، وسليمان عيد، من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد .

«كنكة قهوة»، هي الأغنية الدعائية الخاصة بفيلم بعد الشر، والتي حققت نجاحًا كبيرًا، ويشارك في الغناء بها كل من عبد الباسط حمودة، ومحمود الليثي، وحمدي بتشان، وحسن الخلعي، من كلمات مصطفى حسن، وألحان كريم عاشور، وتوزيع أماديو.