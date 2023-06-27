سجل الوطن| 30 يونيو «يوم الحساب».. 22 مليون يرفعون الكارت الأحمر للتنظيم

قد أتي أخيرًا «يوم الحساب»، التعبير الذي أطلقته «جريدة الوطن» في عددها التاريخي يوم 30 يونيو 2013 تعبيرًا عن ثورة 30 يونيو، ونرصد في سلسلة «سجل الوطن»، كيف وثّقت الجريدة ذلك اليوم التاريخي في عدد استثنائي، رصدت فيه «رحلة الرئيس: عام من الدم والصراع وخلف الوعود».

في مثل هذا اليوم رفع 22 مليون مواطن الكارت الأحمر لـ«مرسي» و«الإخوان»، حسبما وثقت «الوطن» التي وضعت استمارة تمرد في صدر صفحتها الأولى، ورصدت استقبال ميدان التحرير لمسيرات هذا اليوم بـ10 خيمة، ومحاصرة الثوار لقصر الاتحادية، وإعلان القوى السياسية الثورية وضع جميع مباني المحافظات تحت الحصار بشكل كامل ومنع دخول المحافظين، اعتراضا على حركة المحافظين الجديدة، حينها، المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابية، كما اتفقوا على تشكيل عدد كبير من اللجان الشعبية لتأمين التظاهرات، والابتعاد عن أي شعارات خلافية ورفع أعلام مصر فقط.

أقرأ أيضا

سجل الوطن قبل 3 أيام من ثورة 30 يونيو.. «المواجهة مستمرة حتى آخر نفس»

سجل الوطن «مصر لـ مرسي: باقٍ من الزمن 6 أيام».. و«السيسي» حسم الأمر

سجل الوطن بداية العد التنازلي لثورة 30 يونيو: لا بديل عن الرحيل

داخل كل محافظة حضرت «الوطن» موثقة بالصورة والقلم نضال كل شبر في أرض مصر ضد حكم تنظيم الإخوان الإرهابي وكما كانت هنا، فإنها أيضًا حضرت داخل اعتصام «رابعة العدوية»، والذي حشد فيه التنظيم الإرهابي جميع مؤيديه من كل المحافظات، فكان شباب التنظيم يحملون أسياخًا حديدية ومواسير «سباكة»، واعتدوا على صحفيين من «الوطن».

تحليل خطاب مرسي.. «سلة فارغة»

وفي صفحات ذلك العدد جرى تحليل إحدى خطابات مرسي بالكلمة والمعلومة، راصدة 10 آلاف كلمة لـ«مرسي».. والخلاصة: «الكرسي» أهم من «الشعب»، وشنّ 45 هجمة على معارضيه منها 32 عن طريق «بندقية خالية من الطلقات»، وأن خطابه سلة «شبة فارغة» من المضمون والقيمة إذ استمر لأكثر من ساعتين بينما تضمن 72 معلومة فقط، ولم يقدم معلومة واحدة في 20 قضية.