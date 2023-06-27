سجل الوطن| قبل 3 أيام من ثورة 30 يونيو.. «المواجهة مستمرة حتى آخر نفس»

قبل 3 أيام فقط من اندلاع ثورة 30 يونيو، كانت الشوارع في أوج غضبها من حكم تنظيم الإخوان الإرهابي، ذلك الغضب الذي عاشوه عامًا كاملًا، جعلت من ثورة 30 يونيو المنقذ الوحيد من حكم إرهابي، وفي سلسلة «سجل الوطن» نستعرض توثيق جريدة الوطن لهذه اللحظات الفارقة في تاريخ مصر، وفي عدد 27 يونيو 2013 رصدت «المواجهة المستمرة حتى آخر نفس».

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كلما اقترب «الخلاص» كان تنظيم الإخوان الإرهابي يرفع حالة الاستنفار القصوى كما رصدت «الوطن» في هذا العدد، الذي تصدر «مانشيت» صفحته الأولى 5 كلمات شارحة للموقف قبل 10 سنوات جاء فيها «المواجهة مستمرة حتى آخر نفس».

واستعرض العدد إطلاق جبهة 30 يونيو لحركة المقاومة الشعبية بـ«الاحتلال الإخواني»، فيما استعانت حركة تمرد بـ10 آلاف متطوع لتشكيل لجان أمنية لحماية المتظاهرين واصطياد المخربين.

ومع الاستعدادات السياسية لم يهدأ الشارع، فانطلقت المسيرات في القاهرة والمحافظات وكثفت تمرد والقوى السياسية من تحركاتها قبل يومين من مظاهرات 30 يونيو.