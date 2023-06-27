محمد أنور يكشف تفاصيل دوره في فيلم «مستر إكس» قبل عيد الأضحى

ينتظر الفنان محمد أنور عرض فيلمه الجديد «مستر إكس»، ضمن موسم عيد الأضحى المبارك، إذ أنَّه سيتمّ عرض الفيلم غداً الثلاثاء بدور السينما، استقبالاً لموسم العيد.

تفاصيل دور محمد أنور في مستر أكس

وقال الفنان محمد أنور لـ«الوطن»، «أجسد دور أدهم الذي يعمل ضمن منظمة تُخلص الرجال من زوجاتهم، أنا الدراع اليمين لـ مستر إكس، ويدخل الأمر في عدة مشكلات بالإضافة إلى مفارقات كوميدية، مع ظهور عدد من ضيوف الشرف، كما أننا اعتمدنا بشكل أساسي على الكوميديا المكتوبة في السيناريو».

قصة مستر إكس

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي تشويقي، ويجسد الفنان أحمد فهمي دور جديد إذ أنَّه كوّن عصابة من أجل أن ينتقم الرجال من السيدات، اللائي تظلمهم، ثم تنشأ قصة حب بين رئيس إحدى العصابات، وبين محامية تضعها الظروف في طريقه، فيحاول جاهدا إبعادها عن كل المخاطر.

أبطال مستر إكس

فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي وبيومي فؤاد، محمد أسامة «أوس أوس»، ومحمد أنور، وهنا الزاهد، ومحمود حافظ، ورحاب الجمل، كما يضم الفيلم عدد من ضيوف الشرف، والعمل فكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، وقصة أماني التونسي، وسيناريو وحوار أحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي، وإخراج أحمد عبدالوهاب.