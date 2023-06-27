نصائح لحفظ اللحوم بعد الذبح.. تجنب وضعها في الفريزر مباشرة

يقع الكثير من المواطنين في أخطاء شائعة تساهم في تلف اللحوم بعد ذبحها، ويبدأ المسلمون في كل أنحاء العالم، غدا الأربعاء، ذبح الأضاحي لكن لعدم الخبرة الكافية لدى البعض، فمن السهل أن تتسبب إجراءات بسيطة في تلف اللحوم التي تتعرض لعوامل عدة قد تؤدي لتلفها بسرعة شديدة.

ونستعرض في النقاط التالية أهم الإجراءات لتخزين اللحوم والحفاظ عليها من التلف وفقًا لتقرير من هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، واستصلاح الأراضي.

- يكون الذبح بسكين حاد من الحلقوم مجرى التنفس والمريء، أي مجرى وأوردة الرقبة وشرايينها.

- يجب التخلص من الدم؛ لأنه وسيط جيد جدًا لنمو وتكاثر الميكروبات ويتسبب في إفساد لمظهر اللحوم.

- سقي الحيوان بالماء جيداً قبل الذبح ما يؤدي إلى جودة اللحوم وسهولة الإدماء.

- يبجب تقديم أعلاف للحيوان قبل الذبح بـ12 إلى 24 ساعة، حتى يكسب اللحوم اللون الفاتح المرغوب.

- يجب ملاحظة دم الذبيحة، فالفاتح جدا هو دليل على احتمال وجود أنيميا أو إصابته بمرض اللوكيميا، لكن اللحوم صالحة للاستهلاك ولا تؤثر على الصحة.

- لون الدم الأحمر الداكن دليل الإصابة بالحمي، وتكون الذبيحة لحومها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

- تجنب وضع اللحوم داخل أكياس سوداء أو قديمة، ووضعها في السيارة لفترة طويلة في درجة حرارة مرتفعة.

- وضع اللحوم في الهواء فترة كافية لتبريدها وعدم وضعها في الفريزر مباشرة.

- ضرورة وضع الذبيحة في الثلاجة لمدة من 12 إلى 24 ساعة لتبريدها وليس تجميدها.

- طريقة تجميد اللحوم تكون بتقطيعها بقطع مناسبة وغسلها بالماء الجاري غسلًا جيدًا ثم تنقع اللحوم لمدة نصف ساعة؛ للتخلص من بقايا الدم الموجود في الشعيرات الدموية داخل العضلات.

- ثم ترفع من الماء وتصفى جيدًا ثم تعبء في أكياس شفافة نظيفة وتفرغ من الهواء وتغلف دون الضغط على اللحم، وترص داخل الفريزر مع مراعاة عدم تكدسها بداخلة.