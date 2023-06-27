58 ألف جنيه قيمة إيرادات فيلم «شوجر دادي» في دور العرض أمس

احتل فيلم «شوجر دادي» المرتبة الثانية في إيرادات شباك التذاكر، أمس، بعد نجاح فيلم «بيت الروبي» بطولة الفنان كريم عبدالعزيز بالتعاون مع محمود كريم عبدالعزيز، من تصدّر الإيرادات.

إجمالي إيرادات فيلم «شوجر دادي»

وأكّد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، أن فيلم شوجر دادي حقق أمس 58 ألف جنيه فقط، وقد حقق إجمالي إيرادات فيلم «شوجر دادي» 7 ملايين جنيه، منذ بداية طرحه بدور العرض من شهر بالسينمات .

قصة فيلم شوجر دادي

تدور قصة فيلم شوجر دادي في إطار كوميدي، من خلال طرح فكرة أزمة منتصف العمر، ومحاولة رجل التخلي عن أسرته وتتدخل الزوجة والأبناء لإنقاذ العائلة، الأمر الذي يترتب عليه مواقف كوميدية ومفاجآت لم تكن في الحسبان.

أبطال فيلم شوجر دادي

فيلم شوجر دادي بطولة ليلى علوي، وبيومي فؤاد، ومحمد محمود، وتامر هجرس، وحمدي الميرغني، ومي الغيطي، وفرح الزاهد، ومصطفى غريب، وجوهرة، من تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.