ما حكم من لا يصلي صلاة العيد؟.. الإفتاء: يجب الحرص على أدائها

صلاة العيد من العبادات التي يحرص على ادائها كثيرا من المسلمون، وأوضحت دار الإفتاء المصرية أنها سنة مؤكدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لافتة إلى أن وقت صلاة العيد عند الشافعية يكون ما بين طلوع الشمس وزوالها، واستدلوا على ذلك أن وقتها يبدأ بطلوع الشمس لأنها صلاةٌ ذات سبب فلا تُراعَى فيها الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة.

ويتساءل البعض حول ما حكم من لا يصلي صلاة العيد؟، وهو ما ما تجيب عليه دار الإفتاء في السطور التالية.

ما حكم من لا يصلي صلاة العيد؟

قالت دار الإفتاء المصرية إن صلاة العيد فرض كفاية عند كثير من أهل العلم، ويجوز للبعض التخلف عنها لعذر شرعي، معتبرة أن المشاركة في صلاة العيد سنة مؤكدة لا ينبغي التخلف عنها إلا لعذر شرعي، موضحة أن بعض أهل العلم يعتبر صلاة العيد فرض عين كصلاة الجمعة، لذلك يجب على المسلم الحرص على صلاة العيد قدر الإمكان.

كيفية صلاة العيد

وأوضحت دار الإفتاء طريقة أداء صلاة العيد وقالت «إن صلاة العيد تصلي ركعتين، في الركعة الأولى سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، ويكمل الركعة بصورة عادية، وفي الركعة الثانية تكبيرة القيام ثم خمس تكبيرات، ثم يكمل الركعة ويجلس للتشهد ويسلم».