عالم بالأوقاف: الوقوف على عرفات.. لحظة العتق من الذنوب

قال الشيخ هاني السباعي، من علماء وزارة الأوقاف، إن الوقوف على عرفات لحظة العتق من الذنوب.

وتابع السباعي، في تغطية خاصة لقناة الناس «ضيوف الرحمن»، اليوم: «ندعي، دعاء عرفات وهو الدعاء المستجاب، لحظة الوقوف على عرفات لأنها لحظة العتق من النار، ولحظة مغفرة الذنوب، ولحظة التجاوز، لحظة مباهاة من الله تبارك وتعالى للملائكة، ربنا سبحانه وتعالى يباهي الملائكة بنا، انظروا إلى عبادي شعثا غبرا، أتوني من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن تُقبل منهم حجهم وممن غفر لهم ذنبهم وذنوبهم يا رب العالمين».

وأضاف: «كل المطلوب من الحجيج في وقفة عرفة هو الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وهو سبحانه أعلم بحوائجنا وسيقضيها لنا، ابشروا ابشروا يوم استجابة الدعاء، ابشروا اليوم يوم مغفرة الذنوب، كل ما علينا أن نتجهز بقلوبنا هذه اللحظة الفاصلة في حياتنا».

واستكمل: «من لم يغفر له اليوم متى يغفر له؟ إنها لحظة كل مسلم على ظهر الأرض، وقد هيأها الله تبارك وتعالى لكم فاستعدوا لها وابشروا بها واستعينوا على هذه اللحظات باستحضار القلوب لله عز وجل تذلل بين يدي الله تبارك وتعالى، عرفات لسنا في موطن مباهاة، إنما في موطن العبودية لله عز وجل».