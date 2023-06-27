تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 12000طن بضائع عامة ومتنوعة، 656 شاحنة و1090 سيارة، وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 401 شاحنة 1076 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع ،255 شاحنة و14 سيارة.

استقبال السفينتين القاهرة والحرية

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين القاهرة والحرية وتغادر السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس وأمل، وغادرت العبارة القاهرة وأمل وبوسيدون اكسبريس.

2000 طن بضائع بميناء نويبع

كما يشهد ميناء نويبع تداول 2000 طن بضائع و220 شاحنة فضلا عن رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين سينا وايلة، كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 780 سيارة بوزن 1600 طن قادمتين من جدة وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3250 راكبا.