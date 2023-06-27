رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

كتب:

كريم روماني
03:46 م | الثلاثاء 27 يونيو 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 12000طن بضائع عامة ومتنوعة، 656 شاحنة و1090 سيارة، وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 401 شاحنة 1076 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع ،255 شاحنة و14 سيارة.

استقبال السفينتين القاهرة والحرية

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين القاهرة والحرية وتغادر السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس وأمل، وغادرت العبارة القاهرة وأمل وبوسيدون اكسبريس.

2000 طن بضائع بميناء نويبع 

كما يشهد ميناء نويبع تداول 2000 طن بضائع و220 شاحنة فضلا عن رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين سينا وايلة، كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 780 سيارة بوزن 1600 طن قادمتين من جدة وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3250 راكبا.

اقرأ المزيد:

هيئة موانئ البحر الأحمر: تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة

تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة في موانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر: ميناء بورتوفيق يستقبل 300 سيارة بوزن 600 طن

تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة في موانئ البحر الأحمر
كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.