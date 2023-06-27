«النقل» تكشف تفاصيل مشروع تحديث وإعادة تأهيل 280 جرار سكة حديد

كشف تقرير لوزارة النقل، اليوم الثلاثاء، تفاصيل توقيع العقد الخاص بعمرة وإعادة تأهيل عدد 280 جرار سكة حديد، بينها 218 جرار هنشل، و62 جرار إديترانز، وتوقيع عقد صيانة الجرارات لمدة 15 سنة، على أن يشمل توريد قطع الغيار والعمالة، بين هيئة سكك حديد مصر وشركة سكودا التشيكية.

ووقع عن الهيئة القومية لسكك حديد مصر، المهندس خالد فاروق، نائب رئيس الهيئة لشؤون السلامة والجودة، وعن شركة سكودا التشيكية، ديديه فليجرا، رئيس مجلس إدارة الشركة.

تطوير أسطول الوحدات المتحركة

وأكد التقرير حرص وزارة النقل على تطوير أسطول الوحدات المتحركة في الهيئة، كأحد أهم عناصر تطوير منظومة السكك الحديدية، من خلال توريد جرارات جديدة، وإعادة تأهيل وعمرة الجرارات القديمة، لتحقيق أقصى استفادة من أسطول الجر التابع لهيئة سكك حديد مصر، بهدف بزيادة طاقة نقل الركاب والبضائع على خطوط شبكة السكك الحديدية، والمساهمة في انتظام جداول التشغيل.

توطين صناعة النقل في مصر

وأضاف أن العقد يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعة النقل في مصر، إذ ستتعاون الوزارة مع شركة سكودا التشيكية صاحبة الخبرة في مجال إعادة تأهيل الجرارات، في تنفيذ خطة توطين التصنيع المحلي للمكونات الخاصة بالجرارات، بالتوازي مع تنفيذ عمرة وإعادة تأهيل جرارين بالكامل في دولة التشيك، بحضور عدد من المهندسين والفنيين المصريين لنقل الخبرة.

ومن المقرر استكمال عمرة وإعادة تأهيل باقي الجرارات في ورش التبين التابعة لهيئة سكك حديد مصر، بنسب مكون محلي يصل إلى 60%، وأشار التقرير إلى أن الدولة تسابق الزمن لتوطين جميع صناعات النقل فى مصر، وهو نهج تتبعه جميع الوزارات المصرية، تطبيقا لشعار «لا استيراد من الخارج».

وقف استيراد جرارات وعربات السكك الحديدية من الخارج

وأضاف التقرير أن الهيئة لن توقع أي تعاقدات جديدة لشراء جرارات أو عربات سكك حديدية أو مترو أنفاق أو مونوريل من خارج مصر بعد الآن، خاصة مع تنفيذ خطة شاملة لتوطين صناعة الوحدات المتحركة بأنواعها المختلفة، والصناعات المغذية لها، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة.

وأوضح أنه من المخطط أن يسهم التطوير في الوصول بطاقة نقل الركاب على شبكة خطوط السكك الحديدية إلى مليوني راكب يومياً في عام 2030، والوصول بحجم نقل البضائع إلى 13 مليون طن سنوياً، مع الاستمرار في تنفيذ خطة تطوير منظومة السكك الحديدية، وإنشاء الخطوط الجديدة، وازدواج الخطوط المُفردة عالية الكثافة، ودعم قوة الجر في الهيئة.

الاتفاق مع الشركة التشيكية خطوة لتوطين الصناعة

من جانبه، أكد السفير التشيكي في القاهرة، إيفان يوكي، عمق العلاقات المصرية التشيكية، معربا عن سعادته بتوقيع التعاقد بين وزارة النقل المصرية وشركة سكودا، وفق أعلى معايير الجودة، خاصة مع التقدم الكبير للصناعات التشيكية.

من جهته، أشاد رئيس شركة سكودا التشيكية بكفاءة المهندسيين والفنيين المصريين، معربا عن ثقته في نجاح التعاون المشترك مع مصر، لافتا إلى أن الشركة ستسهم في توطين الصناعات الخاصة بالمكونات الخاصة بالجرارات في مصر، كخطوة مهمة نحو توطين صناعة الوحدات المتحركة في مصر.