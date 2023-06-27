إزالة 5 حالات تعد على الأراضي في أول أيام إجازة عيد الأضحى بكفر الشيخ

تمكنت حملة مجلس مدينة مسير، بمحافظة كفر الشيخ، في أول أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، من إزالة 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، بتوجيهات اللواء المحافظ جمال نور الدين، وإشراف على سلامة، رئيس مدينة مسير، بالتعاون مع قوة أمنية، من مديرية أمن كفر الشيخ.

إزالة 5 حالات تعدٍ على أرض زراعية بمدينة مسير

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنّ حملة مجلس مدينة مسير، برئاسة علي سلامة، رئيس المدينة، من إزالة 5 حالات تعدٍ على أرض زراعية بمدينة مسير، على مساحة 10 قراريط، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأضاف المحافظ، أنه شدٌد على منع التعديات، وإزالتها في المهد، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، موجهاً بالمتابعة المستمرة، لوقف أي تعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة.

تشكيل غرف عمليات في محافظة كفر الشيخ لرصد التعديات علي الأراضي الزراعية خلال أيام العيد

جدير بالذكر، إنّه قد تم تشكيل غرف عمليات في محافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام، وعضوية ممثل من إدارة حماية الأراضي في مديرية الزراعة، لمتابعة حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك بجانب تكثيف الحملات من لجان المتابعة والوحدات المحلية، ووحدة المتغيرات المكانية، ومديرية الزراعة، لمواجهة أي حالات بناء على الأراضي الزراعي خلال فترة العيد.