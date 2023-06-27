مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في تصادم ميكروباص و«توك توك» بالغربية

يكثف الفريق الطبي بمستشفى بسيون المركزي، من جهوده لرعاية المصابين في حادث تصادم ميكروباص و«توك توك»، وتقديم الخدمات الطبية والصحية اللازمة لهم، في قسم الاستقبال والطوارئ، وجرى تحويل اثنين إلى مستشفى المنشاوي بطنطا، لخطورة حالتهما، من بينهم حالة لفظت أنفاسها الأخيرة، فور وصولها.

أسماء المصابين والمتوفى

وتنشر «الوطن» أسماء المتوفى والـ5 المصابين في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ومركبة «توك توك» على طريق «طنطا - بسيون»، وهم: محمد أحمد عزام 26 عامًا، متوفى، ممدوح صلاح عاطف،21 عاماً، مصاب بجرح متهتك بالركبة اليسري وكسر مضاعف بالساق اليمنى، احمد محمد اسماعيل فراج 24 سنة اشتباه نزيف داخلى بالبطن وجروح متفرقة بالجسم، عمر ربيع محمد إمام 52 عاماً، يعاني من اشتباه كسر بالساق اليسرى، ممدوح صلاح عبدالغفار السمادونى، 20 عاماً، اشتباه كسر بالساق اليسري، كريم محمد صبحي الباشا،21 عاماً، اشتباه كسر بالقدم اليمنى واشتباه كسر بالحوض.

تفاصيل الحادث

تعود أحداث الواقعة بعد أن تلقت الأجهزة الأمنية، وغرفة عمليات الإسعاف بمدينة بسيون بلاغاً يفيد، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ومركبة توك توك علي طريق «طنطا - بسيون» أسفر عن إصابة عدة أشخاص بإصابات مختلفة ومتفرقة وتم نقلهم إلى مستشفى بسيون المركزي، ورفع آثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.