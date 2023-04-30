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إصابة 6 أشخاص في تصادم ميكروباص ونقل على طريق بسيون - طنطا (صور)

كتب:

رفيق محمد ناصف وعاصم هشام
10:37 م | الأحد 30 أبريل 2023
آثار الحادث

آثار الحادث

أصيب 6 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور وجروح متفرقة، إثر تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل على طريق «بسيون - طنطا» بالقرب من قرية قرانشو التابعة لمركز ومدينة بسيون وتم نقل المصابين إلى مستشفى بسيون لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

تلقت غرفة عمليات مرفق الإسعاف بمدينة بسيون بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل وميكروباص علي طريق «بسيون - طنطا» بالقرب من قرية قرانشو، أسفر عن إصابة عدة أشخاص بإصابات بالغة ومتفرقة.

الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث

تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية إصابة 6 أشخاص بكدمات وسحجات وجروح وكسور متفرقة، ومن بينهم حالات خطرة، إثر تصادم سيارة نقل بأخرى ميكروباص على طريق «بسيون - طنطا» بالقرب من قرية قرانشو، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

رفع آثار الحادث 

وتبين من المعاينة الأولية، أن سبب وقوع الحادث هي السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة، كما جرى الدفع بأوناش لرفع آثار الحادث تمهيدا لتسيير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

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