تشييع جنازة الزميل حمادة الشوادفي مراسل «الوطن» بجنوب سيناء: مات صائما

شيعت اليوم، جنازة الزميل الراحل حمادة الشوادفي مدير مكتب صحيفة الوطن بجنوب سيناء، والذي وافته المنية إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة مساء أمس الاثنين، حيث مات صائمًا قبل إفطار ثامن أيام ذي الحجة «يوم التروية»، عقب وصوله إلى مسقط رأسه بمحافظة الشرقية ليصل رحمه ويقضي عيد الأضحى بين أسرته.

وشيّع المئات من أهالي قرية الصوالح بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، جثمان الزميل الراحل في جنازة مهيبة، عقب صلاة الظهر اليوم الموافق وقفة عرفة، بمشاركة الدكتور محمود مُسلّم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن» رئيس لجنة الثقافة والسياحة والإعلام في مجلس الشيوخ، وعدد من زملائه بقطاع المحافظات بينهم الزميلان صالح رمضان نائب رئيس قسم المحافظات، وعمرو الورواري مراسل الإسماعيلية.

وحرص رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن وزملاء الصحفي الراحل حمادة الشوادفي، على تقديم واجب العزاء لأسرته، داعين له بالرحمة والمغفرة، ولأسرته وذويه بالصبر والسلوان.

رحل صائمًا واصلًا للرحم

وكان الزميل الراحل صائمًا منذ أول أيام العشر من ذي الحجة، ووصل إلى مسقط رأسه رفقة زوجته وطفليه إلى مسقط رأسه بمحافظة الشرقية لقضاء إجازة العيد بين عائلته، وليصل رحمه، وعقب وصوله إلى منزل أسرته بالشرقية سلّم عليهم، ثم لفظ أنفاسه الأخيرة قبل الإفطار.

الحزن يخيم على زملائه

وخيّمت حالة من الحزن على أسرة جريدة الوطن عمومًا وقطاع المحافظات خصوصًا، حيث أصابتهم صدمة بسبب وفاة زميلهم الذي كان قد تحدث هاتفيًا إلى عدد منهم قبل وفاته بساعات قليلة.

كان يحتفي بتفوق ابنه

وقبل أيام احتفى الزميل الراحل رفقة زملائه في جريدة «الوطن» بتفوق طفله في الشهادة الإعدادية بعدما حصد الدرجة النهائية، واحتل المركز الأول على مستوى المحافظة في أوائل الشهادة الإعدادية.

تميّز في عمله الصحفي

والزميل الراحل عمل في عدة مؤسسات صحفية وقنوات تليفزيونية، وكان يعمل مديرًا للعلاقات العامة والإعلام بإدارة طور سيناء التعليمية، وتميز خلال مشواره الصحفي بالعديد من الموضوع المتميزة كان أبرزها تغطية ثورتي 25 يناير، و30 يونيو، وآخرها تغطية مؤتمر قمة المناخ «كوب 27» التي أقيمت في شرم الشيخ مؤخرًا.