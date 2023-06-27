جبل عرفات يسجل أعلى درجة حرارة بالمشاعر المقدسة: 48 مئوية في الظل

أفاد المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، بأن مشعر عرفات في مكة المكرمة سجل اليوم الثلاثاء، أعلى درجة حرارة بالمشاعر المقدسة، إذ بلغت 48 درجة مئوية في الظل، محذرا ضيوف الرحمن من التعرض المباشر للشمس.

«القحطاني»: ننبه حجاج بيت الله إلى الالتزام الكامل بإرشادات الجهات المعنية

وقال المتحدث الرسمي باسم المركز حسين القحطاني: «عرفات يسجل اليوم أعلى درجة حرارة بالمشاعر المقدسة، إذ بلغت 48 ْمئوية في الظل، ورياح حارة من شمالية إلى شمالية غربية سرعتها 34 كيلومتر/ساعة بمعدل رطوبة منخفض (14%)».

أضاف: «ننبه حجاج بيت الله إلى الالتزام الكامل بإرشادات الجهات المعنية خاصة الصحية، والحرص على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس حفاظا على سلامتهم وراحتهم».

الالتزام بالإجراءات الوقائية من ضربات الشمس

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، طالب في وقت سابق اليوم، ضيوف الرحمن أثناء أداء مناسك الحج، بالالتزام بالإجراءات الوقائية من ضربات الشمس باستخدام المظلات وتناول السوائل وتجنب الإجهاد بأخذ راحة بين الحين والآخر.

وقال: «هناك تنبيهات من الأرصاد الجوية وتحذيرات صحية تتعلق بارتفاع درجة الحرارة، ما يؤدي إلى الإصابة بالصدمات الحرارية»، مشيرا إلى أن الحذر والوقاية منها أمر عالي الأهمية.

وتابع: «الحجاج في مشعر عرفة مع ظروف عوامل طقس تزيد من فرصة إصابتهم بالإجهاد الحراري أو الصدمة الحرارية بسبب الحركة والحر»، والصدمة الحرارية مرض مقلق وطارئ قد يودي بالحياة.

إلى ذلك، بين «العبد العالي» أنه بين الساعة 10 إلى الساعة 4 هذه ذروة الحرارة، وبالتالي يجب الوقاية من أشعة الشمس.