في مشهد مؤثر.. كفيفة تستند على فرد أمن أثناء الطواف حول الكعبة (فيديو)

مع بدء مناسك الحج لهذا العام بالمملكة العربية السعودية، وصل الملايين من الحجاج من جميع الجنسيات إلى الأراضي المقدسة بالمسجد الحرام لأداء مناسكهم و زيارة بيت الله الحرام وسط أجواء تخطف القلوب.

كفيفة تمسك في رجل أمن أثناء الطواف

وتداول رواد التواصل الاجتماعي مشاهد لمقطع فيديو يظهر نغاملة رجل أمن داخل المسجد الحرام مع سيدة كفيفة بكل لطف وحنان، حيث أمسكت به أثناء ادائها مناسك الحج وهو الطواف حول الكعبة.

رجل أمن يساعد امرأة كفيفة في الطواف حول الكعبة ???? pic.twitter.com/xtmkn8vzPB — ابراهيم الحربي LFC (@i8dooos) June 26, 2023

موسم الحج في السعودية

وأثار ذلك الفيديو إعجاب المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدًا تطبيق تويتر، فقد أظهر الفيديو تعاون رجال الأمن مع الحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة كبار السن خلال موسم الحج، وذلك في إطار جهود المملكة العربية السعودية في توفير كل الخدمات للحجاج لأداء مناسكهم بكل سهولة ويسر وإخراج موسم الحج بشكل مميز هذا العام.

يوم عرفة

يُشار إلى أنَّ الحجّاج وعددهم يناهز المليونين، بدأوا منذ فجر اليوم الثلاثاء بالصلاة والدعاء عند جبل عرفات قرب مكة المكرمة، بعد أن أمضوا الليل في مخيّمات مكيفة في وادي منى، على بُعد 7 كيلومترات من المسجد الحرام في مكّة المكرّمة.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، توجه نحو أكثر من المليونين، إلى جبل عرفات لأداء الركن الأعظم والأهم من الحجّ، ومن المقرر أن يظل للحجاج هناك طوال اليوم من أجل والصلاة والدعاء وقراءة القرآن الكريم.