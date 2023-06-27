خالد الجندي: تبرأوا من هذه الأمور ليقبلكم الله من المغفور لهم في يوم عرفة

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن المولى سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم «وهو معكم أينما كنتم»، لافتا إلى أن المولى سبحانه وتعالى ليس موجودا عند المناسك فقط، إنما الله عز وجل يتجلى على خلقهم جميعا، فيقبل التائبين ويقبل المستغفرين ويقبل المنيبين إلى رب العالمين.

أخلصوا النية لله

وتابع «الجندي»، خلال تغطية خاصة لوقوف الحجاج على جبل عرفات، على قناة «DMC»، اليوم الثلاثاء: «كل ما علينا فقط أن نخلص النية لله تكون بقلبك معنا في عرفات، أخلص النية لله، فتكون مع أصحاب المشهد بين يدي الله تبارك وتعالى، ربما تتقرب إلى الله عز وجل بما لم يستطعه كل حجاج الأرض، ربما تستطيع أن تتقرب إلى الله بركعة صادقة، بصوت مقبول بقراءة لكتاب الله تبارك وتعالى ثم تتوالى الدعوات الطيبات المباركات وتنهمل بلسانك العطر لله تبارك وتعالى، أخلص النية لله اعتبر أنك قد حلقت بقلبك على عرفات».

وأكمل: «وتكمل عدم غض البصر، تجرد من أي ذنب أو معصية، الملك يناديك آناء الليل وأثناء النهار، تجرد من هذه الذنوب، اخلع عن نفسك ثوب المعصية، والبس ثوب الطاعة لله تبارك وتعالى، واعلم أنك مغادر إلى الله عز وجل، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك ستتحسب اليقين، تبرأ من المعاصي ومن أهل الفواحش، تبرأوا إلى الله من الربا، تبرأوا إلى الله من أكل الحرام، تبرأوا إلى الله من عدم غض البصر، تبرأوا إلى الله من الدعاء لغير الله، تبرأوا إلى الله من عزم التوحيد، تبرأوا إلى الله بالتجريد، تبرأوا إلى الله من فواحش أهل الفواحش».

تبرأوا لله من من كل ذنب ومعصية

وواصل: «تبرأوا لله من السواد، تبرأوا إلى الله من الفاجرين تبرأوا إلى الله من المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، تبرأوا إلى الله من كل ذنب ومعصية، تبرأوا إلى الله من كل فاحشة تبرأوا إلى الله من التلفظ بمن لا يليق، تبرأوا إلى الله من تتبع مواقع الفجور والدعارة والمجون، تبرأوا إلى الله من التدخين، تبرأوا إلى الله من الخمور، تبرأوا إلى الله من المخدرات، تبرأوا من الله من الرشوة، تبرأوا إلى الله من التزويغ من العمل، تبرعوا إلى الله بالأكل المال الحرام، تبرأوا إلى الله من أكل المال العام».