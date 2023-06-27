قناة dmc تنقل الشعائر من على جبل عرفات.. والحجاج المصريون يدعون لوطنهم

أجرت الإعلامية رضوى حسن، تغطية من داخل الأراضي المقدسة بصعيد عرفات عبر قناة «dmc»، مستعرضة توافد الحجاج الذين رددوا: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ، وَالنِّعْمَةَ، لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ».

الدعاء لمصر

وتوجه الحجاج، بالدعاء لله بأن يحفظ مصر وشعبها ورئيسها، قائلين: «اللهم أنعم مصرنا العزيزة بالأمن والأمان، اللهم بارك في الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللهم أنزل على مصرنا الغالية الاستقرار والسلام، اللهم احفظ شعب مصر العظيم وأزل كل كرب نمر به بأمر الله».

الحجاج على صعيد عرفات

وقال أحد الحجاج من صعيد عرفات: «ربنا يكتب لكل الناس الحج يا رب، إحساس جميل جدا ويا رب كل الناس تنوله إن شاء الله»