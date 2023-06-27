موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الكويت.. 20 دقيقة بعد شروق الشمس

يبحث كثير من المواطنين عن موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الكويت، قبل ساعات قليلة من حلول أول أيام عيد الأضحى، إذ من المقرر أن يوافق يوم غد الأربعاء، وتتنوع عادات عيد الأضحى في الكويت وتشمل أداء صلاة العيد في الساحات والمساجد الكبرى، ثم ذبح الأضاحي، وزيارة الأهل والأقارب.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الكويت

ويأتي موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الكويت، الساعة 5:08 صباحاً بتوقيت الكويت العاصمة.

ويشار إلى أن موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الكويت، تكون مباشرة بعد شروق الشمس وارتفاعها قيد رمح، أي ما يعادل من 10 إلى 20 دقيقة، بعد موعد شروق الشمس، خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك.

عيد الأضحى في الكويت

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الكويت، هو توقيت واحد في كل مساجد والساحات المخصصة للصلاة في الكويت، إذ يذهب المواطنون للمساجد مع الأقارب والجيران مرتدين ملابس جديدة لأداء صلاة العيد.