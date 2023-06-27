وقت صلاة عيد الأضحى 2023 في مصر.. اعرف موعدها بمحافظتك

أجواء من البهجة تضيفها صلاة العيد في نفوس المصلين في عيد الأضحى، إذ تهتم الكثير من ساحات المساجد المخصصة لصلاة العيد بتوزيع الهدايا والتمور على المصلين، كما يحرص العديد منهم على متابعة توقيتاتها في مختلف المحافظات، ويبحثون عن وقت صلاة عيد الأضحى 2023 في مصر.

ووفق الهيئة العامة للمساحة، يختلف وقت صلاة عيد الأضحى 2023 في مصر من محافظة لأخرى، ونوضح من خلال هذا التقرير موعد صلاة عيد الأضحى في المحافظات، والتي جاءت كالتالي:

وقت صلاة عيد الأضحى 2023 في مصر

وجاء وقت صلاة عيد الأضحى 2023 في مصر، كالتالي:

- صلاة العيد في محافظة القاهرة في تمام الساعة 6:21 صباحا.

- صلاة العيد في محافظة الجيزة في تمام الساعة 6:22 صباحا.

- صلاة العيد في محافظة الدقهلية في تمام الساعة 6:18 صباحا.

- صلاة العيد في محافظة الشرقية في تمام الساعة 6:19 صباحا.

- صلاة العيد في محافظة الإسكندرية في تمام الساعة6.24 صباحا.

- صلاة العيد في محافظة بورسعيد في تمام الساعة 6.14 صباحا.

- صلاة العيد في محافظة السويس في تمام الساعة 6.16 صباحا.

- صلاة العيد في محافظة شمال سيناء في تمام الساعة 6.08 صباحا.

- صلاة العيد في محافظة جنوب سيناء في تمام الساعة 6.16 صباحا.

- صلاة العيد في محافظة القليوبية في تمام 6.21 صباحا.

- صلاة العيد في محافظة كفر الشيخ في تمام الساعة 6.20 صباحا.

- صلاة العيد في محافظة الفيوم في تمام الساعة 6.25 صباحا.

- صلاة العيد في محافظة بني سويف في تمام الساعة 6.24 صباحا.

- صلاة العيد في محافظة المنيا في تمام الساعة 6.28 صباحا.

- صلاة العيد في محافظة أسيوط في تمام الساعة 6.28 صباحا.

- صلاة العيد في محافظة سوهاج في تمام الساعة 6.28 صباحا.

- صلاة العيد في محافظة قنا في تمام الساعة 6.24 صباحا.

- صلاة العيد في محافظة أسوان في تمام الساعة 6.28 صباحا.

- صلاة العيد في محافظة مرسى مطروح في تمام الساعة 6.34 صباحا.

- صلاة العيد في محافظة البحر الأحمر في تمام الساعة 6.18 صباحا.

- صلاة العيد في محافظة الإسماعيلية في تمام الساعة 6.16 صباحا.

- صلاة العيد في محافظة دمياط في تمام الساعة 6.16 صباحا.