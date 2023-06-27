9 كبائن و100 شاشة إلكترونية لراحة الحجاج في مشعر عرفات ومسجد نمرة

أفادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، من خلال الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، أنه يتوفر 9 كبائن للتوعية الإسلامية و100 شاشة إلكترونية في مواقع مختلفة بمشعر عرفات ومسجد نمرة؛ لتوعية حجاج بيت الله الحرام وإرشادهم لأداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة، وفقًا لهدي الكتاب والسنة النبوية المطهرة.

خبراء دينيون ومترجمون يعملون لمساعدة الحجاج

يتوفر في مشعر عرفات 3 مراكز للتوعية الإسلامية، وتتوفر 9 كبائن في المنطقة، يعمل فيها خبراء دينيون ومترجمون بلغات متعددة يوميًا على مدار الساعة، لإرشاد حجاج بيت الله الحرام وتوضيح مناسك الحج وفقاً لتعاليم القرآن الكريم والسنة النبوية.

تُقدم الوزارة خدمة الهاتف المجاني بلغات مختلفة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، كما توفر 8 أجهزة آيباد لتقديم خدمات التوعية الشرعية، والتي تسمح بالتواصل المرئي مع الدعاة بثلاثين لغة مختلفة للإجابة على الأسئلة، كما يتم إرسال رسائل نصية إلى الهواتف النقالة للحجاج الحاضرين في مشعر عرفات.

تسهيل راحة حجاج بيت الله الحرام

وتأتي تلك الجهود ضمن الخدمات الدعوية والإرشادية التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشادية لتسهيل راحة حجاج بيت الله الحرام، وتمكينهم من الحصول على المعرفة اللازمة حول الأحكام المتعلقة بالمناسك، وتتجسد هذه الجهود في رسالة المملكة السامية في نشر الوسطية والاعتدال، وتوجيه ضيوف الرحمن وفق المنهج الصحيح.