عالم أزهري عبر قناة الناس: النبي جبر خاطر كل مسلم بحديث عن فضل النية

عرضت قناة الناس، رسالة الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، من الأراضي المقدسة.

وقال «جبر» خلال رسالته: «اللهم إنا نسألك صحة إيمان، وإيمان في حسن الخلق، ونجاح يتبعه فلاح، ورحمة منك ومغفرة يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، نسألك الفوز عند القضاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء».

وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم، جبر خاطر كل مسلم، حيث قال إن نية المؤمن خير من عمله، فقد ينوي الإنسان الحج ولا يتيسر له لأسباب كثيرة منها صعوبة الحصول على تأشيرة، وصعوبة المواصلات أحيانا، وكذلك التكاليف الباهظة.

قناة الناس في انطلاقة جديدة

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامج وخريطة جديدة فيها برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة، لتبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023، وتبث قناة الناس خلال شهر رمضان الحالي عبر تردد 12054 رأسي.