عمرو الورداني عبر قناة الناس: اللهم اجعل مصر في محل نظرك وكرمك وجودك

عرضت قناة الناس، دعاء الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في يوم عرفة.

اللهم اشرح صدورنا في يوم القلوب

وقال «الورداني»: «اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائه، اللهم إنا نسألك أنك تعلم فقرنا وضعفنا ومسكتنا، يا ربنا منا من لم يصل إلى بيتك لكنك يا مولانا قريب منا فاللهم إنا نسألك أن تشرح صدورنا، اللهم إن نظرت إلى قلوبنا فوجدت فيها مثقال حبة من خردل من وجع أو ألم أو ضيق أو حرج أو كآبة فامحي كل ذلك يا مولانا في يوم كرمك يوم عيد القلوب في يوم عرفة».

وتابع: «اللهم إنا نسألك أن تعرفنا عليك بجميل ودك يا ربنا فنعرفك فلا نبتعد عنك أبدا يا رب العالمين، اللهم اشرح صدورنا وأكرمنا بكرامة نعلم أننا يا ربنا عندك من أهل المحبة يا رب العالمين، اللهم اشرح صدورنا وأزل همنا وأحمي عنا غمنا».

اللهم اجعل مصرنا في محل نظرك وكرمك

واستكمل: «اللهم إنا نسألك لمصرنا أن تجعلها في محل نظرك ومحل كرمك ومحل جودك يا رب العالمين، وأنزل علينا من رحماتك واجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين».