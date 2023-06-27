في خطوات.. أسرع طريقة لإقامة دعوى مدنية إلكترونيا من منزلك

تتيح منصة مصر الرقمية تقديم الكثير من الخدمات إلكترونيًا للمواطنين وذلك في إطار خطة التحويل الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين؛ مما يوفر الكثير من الوقت والمجهود على المواطنين في الوقوف في المصالح الحكومية، ومن بين تلك الخدمات المتعلقة بإقامة دعوى مدنية إلكترونيًا.

خطوات إقامة دعوى مدنية إلكترونيًا

وخلال التقرير التالى، ترصد "الوطن" خطوات إقامة دعوى مدنية إلكترونيًا من خلال منصة مصر الرقمية.

وتتمثل الخطوة الأولى في الدخول على منصة مصر الرقمية من خلال الرابط، وبعد ذلك الضغط على أيقونة "تصفح الخدمات" الموجودة في الشريط العلوي من الموقع، وبعدها ستظهر لك قائمة بالخدمات التي تقدمها المنصة، بعدها تقوم بالضغط على أيقونة "المحاكم" والضغط على أيقونة "إقامة دعوى مدنية".

وفي الخطوة التالية، تقوم بإدخال بعض البيانات وهي اسم المحكمة ونوع الجدول ودرجة المحكمة واسم الدعوى، وبعد ذلك إدخال بيانات المدعى وهي الاسم والصفة واسم المحافظة والعنوان والمركز، وبعدها بيانات المدعى عليه وهي الاسم والرقم القومي والصفة ونوع المدعى عليه وإدخال اسم المحافظة والمركز أو القسم والعنوان.

أما الخطوة التالية، تقوم بإدخال بيانات المتعلقة بالتوكيل وهي رقم التوكيل والسنة ومكتب التوثيق، وبعد مراجعة بيانات التطبيق يتم إدخال تفاصيل الدعوى وموضوعها، وبعدها تتم طباعة نسخة من صحيفة الدعوى والتوقيع عليها بمداد غير الحبر الأسود وعمل مسح ضوئي لها وإعادة تحميلها بعد التوقيع عليها.

أما الخطوة الأخيرة فأنها تقوم برفع ملفات القضية والمستندات الكاملة والمطلوبة ويتم مراجعتها من قبل الجهات المختصة وبعدها يتم دفع رسوم إقامة الدعوى المدنية.