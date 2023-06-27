أسعار اللحوم اليوم في المجمعات الاستهلاكية.. «اشتري احتياجاتك للعيد»

يستعد الكثير من المواطنين لاستقبال عيد الأضحى المبارك، الذي تفصلنا عنه ساعات قليلة فقط، ومع اهتمام العديد منهم بذبح الأضاحي، هناك فئة أخرى تستعد لشراء ما يحتاجونه من لحوم، لذلك يستعرض التقرير التالي أسعار اللحوم اليوم في المجمعات الاستهلاكية.

وتختلف أسعار اللحوم اليوم في المجمعات الاستهلاكية، وتتحدد بناء على جودتها، وهل هي لحوم بلدية أو مستوردة، خاضة أن تلك المجمعات تعمل طوال أيام العيد.

أسعار اللحوم اليوم في المجمعات الاستهلاكية

وجاءت أسعار اللحوم اليوم في المجمعات الاستهلاكية، وفق وزارة التموين، كالتالي:

- وصل سعر كيلو اللحوم البلدي إلى 280 جنيها.

- سعر كيلو لحوم سوداني ليصل إلى 195 جنيها.

- سعر الكيلو من لحوم الضأن يصل إلى 240 جنيها.

- وصل سعر الكيلو من لحوم برازيلي مجمد ليصل إلى 170 جنيها.

- وصل سعر كيلو اللحم الهندي المجمد إلى 130 جنيهًا.

- سعر الكيلو من المفروم الطازج 190 جنيهًا .

- بلغ سعر كيلو السجق الطازج 190 جنيهًا.

- بالنسبة للحوم البتلو المجمدة فقد وصل سعرها إلى 130 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو لحوم الضأن المجمد إلى 170 جنيهًا.

- جاء سعر كيلو البفتيك الطازج 195 جنيهًا.

- جاء سعر الكبدة الطازجة بين 195 و210 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو الكبدة المجمدة إلى 87 جنيهًا.