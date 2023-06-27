موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في الإمارات.. 5:53 صباحا بأبو ظبي

أعلنت الشؤون الإسلامية والأوقاف في الإمارات عن موعد صلاه العيد الأضحى المبارك في الإمارات، وحددت التوقيت في إمارة أبوظبي وعدة إمارات أخرى، مع التأكيد على أهمية مراعاة فروق التوقيت المحلية بين كل إمارة وأخرى.

موعد صلاه العيد الأضحى المبارك في الإمارات

يحرص المسلمون في الإمارات، سواء من الإماراتيين أو الجنسيات المتواجدة على أرضها، على معرفة موعد صلاه العيد الأضحى المبارك في الإمارات وأداء صلاة العيد سواء في الجوامع الكبرى أو في الساحات العامة، لأنها من السنن المؤكدة في الإسلام.

وأعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر، قبل لحظات، عنموعد صلاه العيد الأضحى المبارك في الإمارات وأهمية تعظيم شعائر الله، ومن أهم هذه الشعائر، شعيرة صلاة عيد الأضحى، وفيما يلي توضيح لموعد الصلاة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في الإمارات

ولذلك تم الإعلان عن جدول موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في الإمارات، في مختلف المدن على النحو التالي:

موعد الصلاة في إمارة أبوظبي هو الساعة 5:53 صباحاً.

موعد الصلاة في إمارة دبي هو الساعة 5:48 صباحاً.

موعد الصلاة في إمارة الشارقة هو الساعة 5:47 صباحاً.

موعد الصلاة في إمارة عجمان هو الساعة 5:47 صباحاً.

موعد الصلاة في إمارة أم القيوين هو الساعة 5:46 صباحاً.

موعد الصلاة في إمارة رأس الخيمة هو الساعة 5:44 صباحاً.

موعد صلاة في إمارة الفجيرة هو الساعة 5:44 صباحاً.

موعد صلاة في إمارة العين هو الساعة 5:46 صباحاً.

موعد صلاة في إمارة الظفرة هو الساعة 5:58 صباحاً.

موعد صلاة في إمارة خور فكان هو الساعة 5:44 صباحاً.