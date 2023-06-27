هل يجوز صيام أيام عيد الأضحى؟.. «الإفتاء» توضح

لبس كبير قد يقع فيه قطاع ليس بالقليل من المسلمين حول سؤال هل يجوز صيام أيام عيد الأضحى، إذ قد يختلط الأمر عليهم بين تلك الأيام وبين الأيام البيض، لوجود يوم الثالث عشر من ذي الحجة مشتركاً بينها، ويوضح التقرير التالي إجابة سؤال هل يجوز صيام أيام عيد الأضحى، وفق دار الإفتاء المصرية.

هل يجوز صيام أيام عيد الأضحى

وحول هل يجوز صيام أيام عيد الأضحى، فقد أوضحت دار الإفتاء المصرية أنّه حرَّمَ علينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صيام خمسة أيام هي: يوم عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة، وقال عن الأيام الثلاثة إنها أيام طعامٍ وشرابٍ.

صيام الأيام البيض

فإن كان في شهر ذي الحجة وأراد صيام الأيام البيض فإنه يحرم عليه صيام يوم الثالث عشر؛ نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صيامه، ولو صامه الإنسان فلا ينعقد صيامه.

فضل يوم عرفة

وحول فضل يوم التاسع من ذي الحجة، وهو يوم عرفة، الذي ينتهي بغروب الشمس بعد ساعات قليلة، فإن يوم عرفة له فضل عظيم، وقد وردت أحاديث عدة تبيّن هذا الفضل؛ ففي "صحيح مسلم" عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ"، ومعنى الحديث أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب السنة الماضية، ويَحُول بين صائمه وبين الذنوب في السنة الآتية بإذن الله.