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موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في غزة

كتب:

أحمد عادل موسى
07:50 م | الثلاثاء 27 يونيو 2023
موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في غزة.. تعبيرية

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في غزة.. تعبيرية

يتساءل الكثير من الفلسطينيين، عن موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في غزة، للاستعداد والتوجه إلى المساجد التي ستقام بها صلاة العيد.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في غزة

وأعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، أن موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في غزة، سيكون الساعة 6:10 صباح غد الأربعاء، وفقًا للتوقيت الصيفي، بما في ذلك القدس والمسجد الأقصى وغزة ورام الله ونابلس والخليل والناصرة ورفح وخانيونس وسلفيت وطولكرم وأريحا.    

صلاة عيد الأضحى

وبعد صلاة عيد الأضحى، يبدأ المسلمون بذبح الأضاحي وتقطيعها وتوزيعها على المحتاجين والأقارب والأصدقاء، كما يتبادل المسلمون التهاني والتبريكات بمناسبة العيد، ويقومون بزيارة الأقارب والأصدقاء وتبادل الهدايا، ويعتبر التبرع للفقراء والمحتاجين من الأعمال الصالحة التي يقوم بها المسلمون في هذه المناسبة المباركة.

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