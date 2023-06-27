مشاهد تخطف الأنظار من جبل عرفات.. الحجاج كالؤلؤ المنثور

مع غروب شمس، اليوم الأربعاء، على جبل عرفات، يبدأ الحجاج التحرك إلى مزدلفة ويُصلّون فيها المغرب والعشاء ويبيتون فيها حتى فجر غد العاشر من شهر ذي الحجة، يوم عيد الأضحى؛ تأسيًا بسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث بات فيها وصلى الفجر.

مشاهد من جبل عرفات.. الحجاج كاللؤلؤ

توافد من صباح اليوم على جبل عرفات الآلاف الحجاج لأداء مناسك الحج الأعظم، وهو الوقوف على صعيد عرفات، لقول رسول الله «الحج عرفة».

وظهر الحجيج على جبل عرفات كأنهم لؤلؤ منثور على هذه البقعة الطاهرة وقد أشربت أعناقهم، وتوحدت قلوبهم، مرددين لبيك اللهم لبيك.. لبيك لا شريك لك.. إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، في مشهد إيماني مهيب، رافعين أكف الضراعة إليه عز وجل أن يغفر ذنوبهم طالبين الرحمة والمغفرة، ممتلئين يالأمل في أن يعفر لهم وأن يعودوا كيوم ولدتهم أمهاتهم، فيصلوا الظهر والعصر قصراً وجمعاً بأذان وإقامتين.

ورفعت قوات الدفاع المدني بعرفة جاهزيتها من خلال نشر فرق المسح الوقائي لمتابعة جميع الأعمال الإنشائية والكهربائية بالخيام، وتفقد المخارج والممرات، إلى جانب تحديد مواقع الإشراف الوقائي؛ لتغطي جميع مربعات مشعر عرفة، وتأمين أحدث الآليات والمعدات لمراقبة ومتابعة حركة الحجاج.

توافد الحجاج على المزدلفة

ومع غروب شمس اليوم يتجه حجاج بيت الله المزدلفة لصلاة المغرب والعشاء قصرا وجمعا بأذان وإقامتين ويبقوا هناك لأداء، ومع بداية اليوم العاشر من ذي الحجة والذي يطلق عليه يوم النحر، ويتم في هذا اليوم 4 أعمال هي رمي جمرة العقبة، وذبح الهدي، وحلق الشعر، وطواف الإفاضة، على الترتيب.