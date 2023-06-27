توزيع 1200 وجبة منذ بداية شهر ذي الحجة على المستحقين بالشرقية

وزّعت جمعية خيرية بقرية النخاس بمحافظة الشرقية، 200 وجبة إطعام ابتداءً من اليوم الأول من شهر ذي الحجة الجاري، وحتى اليوم الثامن من نفس الشهر، كما وزعت اليوم وقفة عرفات 1000 وجبة.

وقال إسلام عطية، أمين صندوق الجمعية، لـ«الوطن»، إن المتطوعين في الجمعية قاموا بتوزيع عدد 200 وجبة إطعام، لافتا إلى بدء توزيع الوجبات منذ اليوم الأول من شهر ذي الحجة وحتى اليوم الثامن.

توزيع 155 كيلو لحوم

وأضاف «عطية»، أنه تم توزيع 155 كيلو لحوم بقري أمس، و1000 وجبة مكونة من لحمة وفتة وشوربة وأرز اليوم بالقرية والقرى المجاورة على المستحقين.

توزيع اللحوم أيام التشريق

وأشار أمين صندوق الجمعية إلى أنه سيتم توزيع لحوم الأضاحي على المستحقين بقرية النخاس والعزب المجاورة على مدار أيام التشريق خلال عيد الأضحى المبارك.

توزيع الأضاحي بمساعدة مصر الخير

وفي سياق متصل، أوضح إسلام عطية أن الوجبات التي تم توزيعها على المستحقين اعتماد ذاتي من الجمعية الخيرية، بالتعاون مع جمعيات خيرية بمحافظة القاهرة، مشيرا إلى أن لحوم الأضاحي والعجول يتم بالتنسيق مع مصر الخير ومؤسسة إكرام.