تكبيرات عيد الأضحى مكتوبة.. تنتهي عصر ثالث أيام التشريق

تكبيرات عيد الأضحى مكتوبة، من الأمور التي أوضحتها دار الإفتاء المصرية، موضحة أنّ المراد بالتكبير هو تعظيم الله عز وجل على وجه العموم، وإثبات الأعظمية لله في كلمة «الله أكبر» كناية عن وحدانيته بالإلهية؛ ولذلك شُرع التكبير في الصلاة؛ لإبطال السجود لغير الله، وشُرع التكبير عند نحر البُدْن في الحج لإبطال ما كانوا يتقربون به إلى أصنامهم.

تكبيرات عيد الأضحى مكتوبة

واستمراراً للحديث عن تكبيرات عيد الأضحى مكتوبة، أضافت الدار، أنه شُرِع التكبير عند انتهاء الصيام بقوله تعالى: «وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ»، ومن أجل ذلك مضت السُّنَّة بأن يكبِّر المسلمون عند الخروج إلى صلاة العيد، ويكبِّر الإمام في خطبة العيد.

تكبيرات عيد الأضحى

وبخصوص تكبيرات عيد الأضحى مكتوبة، أوضحت «الإفتاء»، أنه لم يرد شيء بخصوصها في السنة المطهرة، ولكن درج بعض الصحابة، منهم سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه، على التكبير بصيغة: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد»، والأمر فيه على السعة؛ لأن النص الوارد في ذلك مطلق، وهو قـوله تعالى: «وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ»، والْمُطْلَقُ يُؤْخَذُ على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده في الشرع.

الصيغة المشهورة لـ تكبيرات عيد الأضحى مكتوبة

وأضافت «الإفتاء» في نص تكبيرات عيد الأضحى مكتوبة، أنه درج المصريون منذ قديم الزمان على الصيغة المشهورة وهي: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا»، وهي صيغة شرعية صحيحة.