مواعيد سيارات المياه المتنقلة لخدمة العملاء خلال إجازة عيد الأضحى

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن أماكن تواجد سيارات خدمه العملاء المتنقلة بالقطاعات الواقعة بنطاق عملها ضمن خطة الشركة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية لها.

مواعيد وأماكن تمركز سيارات خدمة العملاء المتنقلة بشركة المياه بالقطاعات التابعة

وكشفت الشركة عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن مواعيد وأماكن تمركز سيارات خدمه العملاء المتنقلة في الفترة من اليوم الثلاثاء 27 من شهر يونيو الجاري حتي يوم 3 من شهر يوليو المقبل للتيسير على المواطنين من كبار السن أو العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

** مواعيد تمركز تمركز سيارات خدمة العملاء المتنقلة يوم الجمعة المقبل 30 من شهر يونيو الجاري من 2 ظهرا إلى 7 مساء لجميع السيارات.

** مواعيد تمركز تمركز سيارات خدمة العملاء المتنقلة بسيارة شرق - رافع محمد نجيب امام بنك مصر- سيدي بشر - من 10 صباحا إلى 3 عصرا.

** مواعيد تمركز تمركز سيارات خدمة العملاء المتنقلة بسيارة وسط - بشاير الخير3 القباري أمام مسجد الشهيد إلهامي من 10 صباحا إلى 3 عصرا.

** مواعيد تمركز تمركز سيارات خدمة العملاء المتنقلة بسيارة غرب - مدخل أبو يوسف أمام مدرسة الأورمان من 10 صباحا 3 عصرا.

** مواعيد تمركز تمركز سيارات خدمة العملاء المتنقلة اليوم من 12 ظهرا إلى 5 مساء.

الخدمات التي تقدمها سيارات خدمة العملاء المتنقلة للمواطنين

وأعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر المنشور أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تقديم الخدمات الآتية للمواطنين « تعاقد على إدخال العدادات - استقبال شكاوى - شحن كروت العدادات مسبقة الدفع - الاستعلام عن الفواتير - سداد الفواتير» لافتا إلى تواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيطة للتأكد من جودة المياه وفريق من إدارة التوعية وإدارة التسويق لتعريف سكان المنطقة بالخدمات التي تقدمها الشركة.