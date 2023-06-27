مصرع أب وإصابة ابنه في تصادم سيارة ودراجة نارية بالفيوم

لقي شخص مصرعه وأصيب ابنه بجروح وكسور متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، إثر تعرضهما لحادث تصادم مروّع وقع بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، مساء اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع رفع أذان مغرب يوم عرفة، على طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين.

وتوقفت حركة المرور بصورة جزئية على طريق الصعيد الصحراوي الغربي، فيما هرع المارة لمساعدة المصابين، وتغطية جثة المتوفى لحين وصول سيارات الإسعاف وقوات الشرطة.

بلاغ بحادث تصادم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من مرفق الإسعاف، بوقوع حادث تصادم مروّع بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، على طريق أسيوط الغربي، ووجود متوفى ومصاب.

مصرع شخص وإصابة آخر

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية على طريق أسيوط الغربي، بعد مدخل جرزا بدائرة مركز شرطة طامية.

وأسفر حادث طريق أسيوط الغربي اليوم عن مصرع شخص يدعى محمد خميس محمد أحمد، 41 سنة، موظف ومقيم إهناسيا، وإصابة نجله حسام محمد خميس، 10 سنوات، بإصابات بسيطة ومتوسطة.

نقل الجثة والمصاب للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم بسيارتين إلى مكان حادث طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي اليوم، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، كما جرى نقل الطفل المصاب إلى نفس المستشفى وإيداعه في قسم الاستقبال لتقديم العلاج اللازم له.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث ووضع السيارة والدراجة النارية في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الغربي، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق حيال الحادث وظروفه وملابساته، وصرحت بالدفن وتسليم جثمان المتوفي لذويه عقب إنهاء الإجراءات القانونية.