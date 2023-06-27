جولات ميدانية لقياس مؤشر مطابقة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

نفذت الإدارة العامة للجودة والتميز المؤسسي بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، جولات ميدانية لقياس مؤشر مطابقة (الخدمات الشرعية - الخدمات المساندة - خدمات المواضئ - خدمات دورات المياه - خدمات وصول ذوي الإعاقة وكبار السن وخدمات اللوحات الارشادية للتوجيه المكاني - خدمات النظافة ) المقدمة في الحرم المكي الشريف، لمعايير الجودة المطلوبة لتقديم الخدمة لضيوف بيت الله الحرام.

وأوضح مدير الإدارة العامة للجودة والتميز المؤسسي فايز بن علي آل خلوفة، أنه جرى تنظيم خطة لقياس جودة الخدمات ومدى توفرها وذلك في موسم الحج وتشمل جميع الخدمات الرئيسية التي تلبي احتياجات ضيوف الرحمن وتستهدف الخطة ضمان جودة الخدمات المقدمة وتوفرها لجميع الحجاج.

ويأتي ذلك لبذل المزيد من الخدمات لكل ما يضمن راحة ضيوف الرحمن وتقديم أرقى الخدمات لهم ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.